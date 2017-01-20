Разработка сайта для магазинов Green

Необходимо разработать сайт для сети магазинов Green. На данный момен уже существут рабочий сайт http://www.green-market.by/ , ограничивае нас в возможностях и зачительно устарел.

В идеале ходим получить сайт, пример http://vitalur.by/ + дополнительно размещение личного кабинета на сайте.

В личном кабинете - размещается информация по картам лояльности клиентов -баланс,накопленные баллы,чеки ,потраченые баллы ,совместная работа с программой Loya