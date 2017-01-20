Разработка сайта для магазинов Green

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок158 просмотров

Необходимо разработать сайт для сети магазинов Green. На данный момен уже существут рабочий сайт  http://www.green-market.by/ , ограничивае нас в возможностях и зачительно устарел.

В идеале ходим получить сайт, пример http://vitalur.by/ + дополнительно размещение личного кабинета на сайте.

В личном кабинете - размещается информация по картам лояльности клиентов -баланс,накопленные баллы,чеки ,потраченые баллы ,совместная работа с программой Loya 

8 лет назад
admin9031
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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