Требуется разработка под ключ небольшого (5 категорий, около 15 товаров) интернет-магазина на CMS Wordpress. Подробнее - в приложенном ТЗ
Разработка сайта для принимающего туроператора в Грузии
необходим сайт типа www.georgianholidays.com но соотвествующий настоящему времени (это старый сайт, но как нельзя лучше дает понять что необходимо заказчику). на BITRIX или WORDPRESS
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