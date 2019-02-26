Разработка сайта для рестобара

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок260 просмотров
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Нужен легкий стильный сайт для рестобара.

Лого, концепт рестобара уже есть.

Домен выкуплен.

Можно шаблонную систему.

Нужен исполнитель, примеры сайтов которые нравятся :

http://bakehouse.goodwine.ua/http://whiterabbitmoscow.ru/ru/ Эльмира

5 лет назад
sadu_el
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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