Разработка сайта для рестобара

Здравствуйте! Ищу хорошего, опытного специалиста по разработке и продвижению сайтов. Требуется создать не шаблонный сайт, продвинуть его в поиске в максимально короткое время. На данный момент ведутся 7 аналогичных проектов. Если результаты работы будут на ура, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен легкий стильный сайт для рестобара.
Лого, концепт рестобара уже есть.
Домен выкуплен.
Можно шаблонную систему.
Нужен исполнитель, примеры сайтов которые нравятся :
http://bakehouse.goodwine.ua/http://whiterabbitmoscow.ru/ru/ Эльмира
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