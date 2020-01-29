Разработка сайта для ТРЦ.

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен36 заявок341 просмотр

Необходимо разработать сайт для ТРЦ под ключ. В данный момент сайт существует, но он устарел peoplespark.ru

Возможно разработка на базе CMS по выбору разработчика. 

6 лет назад
hnice
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$500
20 дней
Escrow
Кратчайшие сроки, качество на уровне. Реализовал очень удобный, интерактивный редактор карты для здания.
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад

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