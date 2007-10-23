Разработка сайта фирмы (промышленное оборудование)

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки203 просмотра
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Сайт компании, реализующей пищевое оборудование.

Предполагается 6-7 основных разделов:

- заглавная страница с описанием деятельности фирмы

- каталог оборудования, состоящий из 8-10 подкаталогов с фотографиями и описанием

- прайс-лист

- форма заявки

-схема проезда

Нужен стильный, современный дизайн, удобный поиск. Оптимизация под поисковые системы. Раскрутка и поддержание в десятке Yandex по поисковым запросам. Ежемесячная поддержка. Все только в комплексе.

Ждем предложений по срокам и стоимости.

16 лет назад
tsf2000
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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