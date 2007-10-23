Разработка сайта фирмы (промышленное оборудование)

Необходим Интернет-проект по подбору репетиторов. То есть порект, куда репетиторы могут разместить информацию о себе, а граждане, нуждающиеся в репетиторах, могли бы их выбрать. Так же, пользователи должны иметь возможность оставлять заявки на, например, "репетитор по ...