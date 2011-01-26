Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать ...
Разработка сайта компании на Joomla 1.5
Требуется разработать функционал сайта mirror-web.ru на Joomla 1.5.
Требуется качественная верстка сайта, установка и настройка необходимых модулей, программирование.
ТЗ и эскизы во вложении.
Срок: до 31 января.
Оплата: поэтапно, за каждый день работы.
Бонусы + 3000 р. за хорошую работу и если всё будет сделано в срок.
Дополнительная работа не оговоренная нами оплачивается отдельно.
Долгосрочное сотрудничество.
Ценим профессиональных и пунктуальных специалистов.
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