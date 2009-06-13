Разработка сайта на Drupal

Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/Drupal.

В приложении краткое описание проекта. ТЗ будет разрабатываться (нами).

Требования к кандидатам:

- Опыт работы с Drupal не менее 2-х лет

- Понимание принципов работы веб сайтов

- Опыт использования AJAX

- English - технический

- Аккуратность, коммуникабельность.

Компания предлагает:

- Достойная компенсация

- Работа с профессионалами

- Интересные проекты.

Ждем Ваших предложений!

В предложении укажите:

- Примеры PHP/Drupal кода (на Ваше усмотрение - то, что хотелось бы показать).

- Укажите, приблизительную оценку проекта в часах (оценка будет уточняться); стоимость часа.

- Укажите сколько человек сможет работать над проектом.

С уважением,

Червоненко Виктор,

ООО "Вебекс"

[email protected]

моб. 8 050 387 37 87

тел. 8 044 592 52 78