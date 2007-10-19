Разработка сайта на тему ремонта

Нужен человек, мне в помощь, для создания сайта по конкретному аниме. По какому именно, будет обсуждаться. Например такие: Elfen Lied, Azumanga, FMA. Нужны люди, которые понимаю все в аниме. Но самое главное, это умения создания сайтов. Так же ...