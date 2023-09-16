Разработка сайта на Tilda.

Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом. Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста. Функционал сайта: Синхронизация (парсинг, админки сайта ...
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Разработать сайт на Tilda, для типографии.
Структура:
1 Главная страница
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3 информационные.
Референсы сможем предоставить и тексты тоже, cайт на одном языке.
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