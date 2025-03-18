Разработка сайта на Wordpress

Необходимо создать сайт (white page), по сути взять темплейт кит, или как вам удобно, наполнить контентом на русском и казахском, настроить сеошку

Заказы будут в регулярном потоке некоторое время

Прикрепляю ТЗ для полного ознакомления с тем, что предстоит сделать