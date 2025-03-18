Требуется разработать сайт, аналогичный The Million Dollar Homepage, с добавлением личного кабинета. Пользователи смогут продавать свои места пикселей, осуществляя покупки только через криптовалюту. Ожидаются предложения по реализации проекта.
Разработка сайта на Wordpress
Необходимо создать сайт (white page), по сути взять темплейт кит, или как вам удобно, наполнить контентом на русском и казахском, настроить сеошку
Заказы будут в регулярном потоке некоторое время
Прикрепляю ТЗ для полного ознакомления с тем, что предстоит сделать
Заявки фрилансеров
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