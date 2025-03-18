Разработка сайта на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок291 просмотр

Необходимо создать сайт (white page), по сути взять темплейт кит, или как вам удобно, наполнить контентом на русском и казахском, настроить сеошку

Заказы будут в регулярном потоке некоторое время

Прикрепляю ТЗ для полного ознакомления с тем, что предстоит сделать

ElementorSEOWordPressНаполнение сайтов
месяц назад
guest_1742482135102
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 отзывов(-3)
месяц назад
Лучший разработчик сайтов апреля
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»