Разработка сайта на Wordpress

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Открыт15 заявок54 просмотра

Здравствуйте, есть задача реализации сайта на Wordpress.

Это будет личный сайт стримера для его аудитории. Будет использован как Бонусная система для зрителей. Личный кабинет, система баллов, каталог наград. Баллы начисляются за ввод кодовых слов, которые сам стример распространяет в соцсетях/на каких-то событиях. Оплаты на сайте нет, только витрина. Баллы начисляются внутри CRM системы. Подробнее смотрите в примере сайта и в ТЗ следующими ссылками.

Пример сайта (90% аналог) : https://dayko1.com/home

ТЗ с описанием всех разделов и необходимых функций/логик работы

https://www.figma.com/design/dOpNbqRWcMarw92rvHZ1sW/SpinEngYay%C4%B1nda-site?node-id=0-1&t=e4FrM1XPThWhjB5f-1

Весь дизайн будет отрисован в фигме в Пк версии и в мобильной версии. Какие-то мелочи будут уже сверстаны, типа главной страницы с реферальными ссылками https://eng777.com/ (то что добавлено на данный момент - просто стартовая страница)

Ознакомьтесь, пожалуйста. Внимательно изучите, сможете ли реализовать нужный функционал, сколько это примерно будет стоить, сколько потребуется по времени на реализацию. И, конечно, задавайте вопросы, какие появятся)

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