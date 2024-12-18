Приветствую!

Потребуется разработка нескольких сайтов простых по функционалу - формат "сайт услуг" (на wordpress). Как минимум 4 сайта, но возможно, до 10 штук потребуется.

Ищу того, кто сможет недорого, но качественно (чтобы все работало =)) адаптировать выбранный шаблон по ТЗ.

Оставляйте заявки пришлю более подробную информацию по Тех заданию