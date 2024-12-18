Разработка сайта на WP - адаптация шаблона

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Закрыт10 заявок181 просмотр

Приветствую!

Потребуется разработка нескольких сайтов простых по функционалу - формат "сайт услуг" (на wordpress). Как минимум 4 сайта, но возможно, до 10 штук потребуется.

Ищу того, кто сможет недорого, но качественно (чтобы все работало =)) адаптировать выбранный шаблон по ТЗ.

Оставляйте заявки пришлю более подробную информацию по Тех заданию

WordPressДоработка сайтов
5 месяцев назад
seoacc
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

korneev_92
Сергей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$50
9 дней
Escrow
Все отлично, задача выполнена четко по ТЗ. Спасибо, буду обращаться в дальнейшем.
Отличный заказчик! Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

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5 месяцев назад
Лучший разработчик сайтов апреля
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Сайты «под ключ»
Максим
 
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