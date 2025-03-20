Разработка сайта по готовому дизайну

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Закрыт20 заявок177 просмотров

Описание проекта

Необходимо разработать небольшой, легкий по объему сайт на основе дизайна в Figma. Сайт состоит из нескольких страниц, одна из ключевых особенностей – наличие кастомного блога.

Требования к разработке

  1. Кастомный блог

    • Блог должен быть интегрирован в сайт так, чтобы была возможность дальнейшего расширения и масштабирования.

    • Должна быть возможность удобного управления контентом, редактирования и публикации новых материалов.

    • Полная общая оптимизация: lazy-load, SEO, кэш и остальное добро. Либо отдельными решениями, либо настройка решениями из коробки какой-то CMS.

  2. Оптимизация и производительность

    • Высокая скорость загрузки страниц (Google PageSpeed Insights не ниже 85+ для мобильных и 90+ для десктопа).

    • Оптимизация изображений, CSS, JS.

    • Адаптивность под мобильные устройства.

  3. Интеграция необходимых элементов

    • Установка и настройка системы управления блогом.

    • Корректное размещение сайта и его элементов в соответствии с дизайном Figma.

    • Корректная работа всех интерактивных элементов.

Формат взаимодействия

  • Ожидаем предложений от разработчиков по лучшему решению реализации с аргументированной стоимостью каждого варианта (CMS, конструкторы, кастомная разработка).

  • Сроки выполнения работы.

  • Опыт работы с подобными проектами и примеры выполненных работ.

    Ссылка на макет https://www.figma.com/design/S1JSHtBqiOxOz7zTx2ZTiw/Untitled?node-id=0-1&t=vRUgQkPFZc2v0AeQ-1

Ждем ваших предложений и рекомендаций по наилучшему варианту реализации проекта

FigmaИнтеграция версткиОптимизация кода
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