Разработка сайта под DLE

Добрый день, необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение. Для генерации номеров и приема ...