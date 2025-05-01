Создайте полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать чистый код без CMS, применяя современные технологии, такие как React, Vue или Node.js. Ожидается разработка как фронтенда, так и бэкенда.