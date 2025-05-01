Разработка сайта под ключ

$700
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Открыт30 заявок111 просмотров

Компания ТЕРЗИ:

1. Текущий https://terzi.weblium.site/

2. Нужен новый простой сайт на WP (около 10 страниц на старте, включая стандартные (О нас, блог, примеры работ, контакты))

ЧТО ЕСТЬ:

- детальное ТЗ

- готовая структура сайта, до 4 уровня

- прототипы всех страниц

- рекомендации SEO специалистов по структуре страниц (заголовки, содержание блоков)

- SEO текста

- дизайн основных шаблонных страниц в фигме

FigmaWordPressСоздание сайтов
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