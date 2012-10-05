Разработка сайта под ключ для нового проекта

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Закрыт20 заявок243 просмотра

Требуется полностью разработать сайт. Начиная с дизайна заканчивая написанием. Сайт должен быть способен регистрировать пользователей. Пользователи должны иметь доступ к аккуантам (проводить простейшие операции). При регистрации каждый пользователь должен получать уникальный номер. Не совсем понятно разложено, так как не хочется выдавать идею сайта. Подробности при обсуждении. Первоначальный критерий при выборе исполнителя – $

13 лет назад
game100k1
Самад 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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