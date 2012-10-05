Разработка сайта под ключ для нового проекта

Требуется полностью разработать сайт. Начиная с дизайна заканчивая написанием. Сайт должен быть способен регистрировать пользователей. Пользователи должны иметь доступ к аккуантам (проводить простейшие операции). При регистрации каждый пользователь должен получать уникальный номер. Не совсем понятно разложено, так как не хочется выдавать идею сайта. Подробности при обсуждении. Первоначальный критерий при выборе исполнителя – $