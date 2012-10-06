Разработка сайта (портала) с нуля

Необходим портал с функцией интернет-магазина. Примерное тех. задание прикреплено

Прошу обязательно указывать цену (адекватную), Приветствуется раскладка бюджета (Что за что и по чем ) ну и в идеале обоснование каждого из этапов, в том числе и по цене

Оплата поэтапная

спасибо!