Разработка сайта рекламных рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок178 просмотров

Пользователь регистрируется и выбирает 1-5 интересующих его рассылок.

Рекламодатель выбирает необходимую рассылку и отправляет пользователям на почту.

Пользователю которому отправлено письмо автоматически начисляется сумма на счет.

Необходима реф система 10%

17 лет назад
webstrike
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров