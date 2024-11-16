Разработка сайта визитки

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Закрыт26 заявок93 просмотра

Интересует разработка сайта визитки для фриланса, около 10 страниц, мне нужна разработка дизайна, написание текстов, СЕО продвижение и оптимизация.

кроме идеи у меня ничего нет, мне нужна ваша помощь от самого начала и до самого конца

Создание сайтов
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