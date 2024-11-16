Требуется разработка сайта под ключ без использования движка, с акцентом на дизайн и тематику фриланса. Сайт будет включать разделы: Обо мне, Услуги, Заявка, Контакты, а также две типовые страницы под услуги и город. Предоставляется структура, поддержка в разработке. Без предоплат.
Разработка сайта визитки
Интересует разработка сайта визитки для фриланса, около 10 страниц, мне нужна разработка дизайна, написание текстов, СЕО продвижение и оптимизация.
кроме идеи у меня ничего нет, мне нужна ваша помощь от самого начала и до самого конца
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