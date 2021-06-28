Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов

Ищем подрядчика/штатного сотрудника на разработку собственного IT-проекта. Это проект веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Ожидается работа с парсерами, фреймворками, а также интеграцией по API. Рассматриваем человека/команду на долгосрочное сотрудничество, также есть возможность работы над другими проектами, кроме указанного выше.

На данный момент имеется первичное ТЗ. Мы готовы к обсуждению деталей разработки и схемы работы.

Требования: