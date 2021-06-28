Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов

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Закрыт7 заявок5153 просмотра

Ищем подрядчика/штатного сотрудника на разработку собственного IT-проекта. Это проект веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Ожидается работа с парсерами, фреймворками, а также интеграцией по API. Рассматриваем человека/команду на долгосрочное сотрудничество, также есть возможность работы над другими проектами, кроме указанного выше.

На данный момент имеется первичное ТЗ. Мы готовы к обсуждению деталей разработки и схемы работы.

Требования:

  • Опыт работы с парсингом открытых данных
  • Опыт работы с API
  • Опыт работы с фреймворками
  • Будет плюсом опыт работы с Python
  • Общие знания в сетевом администрировании (работа с прокси и серверами)
  • Способность выполнять поставленные задачи в минимальный срок.
  • Работа по договору
PythonПарсинг данных
4 года назад
aleksusola
Алексей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
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Был
3 года назад
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Виталий
 
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год назад
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Антон
 
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Был
3 года назад
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Сергей
 
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3 дня назад
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Андрей
 
30 лет
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13 минут назад
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4 года назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
69 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Евгений
 
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6 лет в сервисе
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