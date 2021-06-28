Требуется создать редизайн landing page с аналогичным содержанием, но новым дизайном. Используйте готовый шаблон и найдите подходящие иллюстрации. Результат должен включать готовые html, css, js файлы и архив с изображениями. Возможен вариант с использованием конструктора, чтобы заказчик мог редактировать. Срок выполнения - до конца недели.
Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов
Ищем подрядчика/штатного сотрудника на разработку собственного IT-проекта. Это проект веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Ожидается работа с парсерами, фреймворками, а также интеграцией по API. Рассматриваем человека/команду на долгосрочное сотрудничество, также есть возможность работы над другими проектами, кроме указанного выше.
На данный момент имеется первичное ТЗ. Мы готовы к обсуждению деталей разработки и схемы работы.
Требования:
- Опыт работы с парсингом открытых данных
- Опыт работы с API
- Опыт работы с фреймворками
- Будет плюсом опыт работы с Python
- Общие знания в сетевом администрировании (работа с прокси и серверами)
- Способность выполнять поставленные задачи в минимальный срок.
- Работа по договору
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