Разработка сложной платформы

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки590 просмотров

﻿Разработка сложной платформы:

- Личные кабинеты

- Персональные страницы

- Работа с бронирование

- Платежный шлюз Оплаты Visa/Master card 

- Подписки

- SMS рассылки

- Верстка

И многое другое...

Стек: Docker, Redis, Laravel, React

PS: ТЗ было отправлено ранее, надеюсь на удачное сотрудничество.

Удачи!

DockerLaravelRedis
5 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$12000
157 дней
На начале, мне было очень сложно принять решение, кому же отдать очень сложный и необычный проект. С Давидом работаю впервые, выбирал из тройки лучших, как оказалось я не ошибся с выбором! Давид умеет правильно понимать ТЗ, а так же работать без него, расставлять приоритеты, и что очень важно погружается в проект с головой. Он всегда на связи, быстро вносит правки и умеет дать ненавязчивый правильный совет. Когда вы будете работать с Давидом над сложным проектом, и если вдруг проект по каким то причинам затянется или на начале будет выглядеть не так, то мой вам настоятельный совет, не паникуйте и расслабьтесь - он сделает все в лучшем виде и точно так, как вы договорились, описали в ТЗ или показали на шаблонах. Я очень доволен работой и с удовольствием буду работать с Давидом и дальше. Он – профессионал, каких очень мало, который кстати в придачу использует самые передовые технологии разработки и не боится экспериментировать с новыми. Еще раз спасибо и настоятельно рекомендую для сложных и необычных проектов!
Отличный заказчик, умеет рассказать что хочет получить в итоге, дополнительно может поделиться соображениями по работе, скорректировать поток задач или рабочий процесс. Умеет общаться. Про отношение к финансам просто молчу - не вижу смысла разглагольствовать когда все замечательно. Тоже буду рад поработать с Юрием еще раз. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад