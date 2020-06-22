﻿Разработка сложной платформы:

На начале, мне было очень сложно принять решение, кому же отдать очень сложный и необычный проект. С Давидом работаю впервые, выбирал из тройки лучших, как оказалось я не ошибся с выбором! Давид умеет правильно понимать ТЗ, а так же работать без него, расставлять приоритеты, и что очень важно погружается в проект с головой. Он всегда на связи, быстро вносит правки и умеет дать ненавязчивый правильный совет. Когда вы будете работать с Давидом над сложным проектом, и если вдруг проект по каким то причинам затянется или на начале будет выглядеть не так, то мой вам настоятельный совет, не паникуйте и расслабьтесь - он сделает все в лучшем виде и точно так, как вы договорились, описали в ТЗ или показали на шаблонах. Я очень доволен работой и с удовольствием буду работать с Давидом и дальше. Он – профессионал, каких очень мало, который кстати в придачу использует самые передовые технологии разработки и не боится экспериментировать с новыми. Еще раз спасибо и настоятельно рекомендую для сложных и необычных проектов!