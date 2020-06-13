Разработка социальной сети для писателей

$1230
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок141 просмотр

Разработать серверную части. Доделать верстку. Запуск проекта

5 лет назад
guest_15921922877068
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров