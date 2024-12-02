Разработка, тестирование и внедрение функционала сайта

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Создание в электронной среде информационного ресурса на системе управления содержимым (CMS)

 

 

Срок: 120 дней

 

ТЗ с подробностями:

https://docs.google.com/document/d/1yzRWeTQnmXgM0htkG3DBRfuL_PlxsOIF/edit

5 месяцев назад
guest_1723888929141
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Максим
 
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