Разработка веб-сайта Юридического Института

Техническое задание:

разработка веб-сайта

Самарского филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел

Российской Федерации»

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Доменное имя: www.samjurin.ru.

Название веб-сайта:

Самарский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Область деятельности: образовательная.

Язык сайта: русский.

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Предоставление общей информации об учебном заведении, предоставление доступа к файловым архивам пользователям, а также предоставление информации о подразделениях СФ СЮИ МВД России.

Целевая аудитория - пользователи Интернет, интересующиеся деятельностью СФ СЮИ МВД России, студенты, курсанты и преподаватели СЮИ МВД России и других ВУЗов.

3. ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Общие требования:

Оформление должно быть выдержано в строгом официальном стиле.

Каждая страница сайта должна содержать логотип и краткое название филиала.

Общие фоновые тона основных (заглавных) страниц сайта:

 бело-голубой

 красно-голубой

 красно-синий

 бело-синий

 оформление меню и кнопок перехода на усмотрение разработчика

Анимация:

На усмотрение разработчика применение Flash-технологий (меню, выпадающие меню и т.д.)

Звуковое сопровождение и реклама на страницах:

Отсутствует.

Оформление рисунков:

Рисунки размером более 25 Кб должны быть выполнены с предварительным просмотром. Формат всех рисунков gif, jpeg.

Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться сайт:

От 600х800 до 1240х1024 пикселей (от 15" ЭЛТ до 19" ЭЛТ или 17" LCD).

Основное разрешение, на которое оптимизируется сайт: 1024х768 пикселей (17" ЭЛТ или 15" LCD).

Страницы должны состоять из блоков (областей):

• блоки с логотипом и кратким названием филиала

• блок с меню

• блок со ссылками на новости

• блок со ссылками на главную страницу сайта, карту сайта

• блок со ссылками на файловый архив

• блок со счетчиком

• блок с формой поиска

• блок с текстом

• блок с полем “Поиск по сайту”

Размер страниц и изображений:

В пределах горизонтальной видимости экрана на разрешении 1024х768, с возможной прокруткой по вертикали.

Размер и вид шрифта сайта:

Размер шрифта сайта должен быть в пределах 10-12 для оформления текста.

Размер шрифта для оформления заголовков, названия страниц и т.д. не оговаривается (выбирается веб-дизайнером самостоятельно).

Вид (название) шрифта не оговаривается, однако шрифты должны корректно отображаться без установки в систему дополнительных шрифтов.

Расположение блоков и общее оформление страниц не оговаривается.

Оформление кнопок переходов и типа рамок объектов и пр. не оговаривается.

Размещение на страницах адресов e-mail:

Для защиты адресов e-mail на web-страничках от сбора их спам-ботами должна быть предусмотрена генерация или JavaScript-кода или картинки с адресом e-mail. Условие для генерации (адрес e-mail) должно быть задано администратором сайта.

4. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Интернет-браузер:

Для работы с системой пользователи могут использовать Интернет-браузеры:

 Microsoft Internet Explorer 6.0-7.0;

 Opera v.8-v.9;

 Mozilla Firefox.

Просмотр страниц:

Страницы сайта должны нормально восприниматься посетителем, который пользуется браузером в режиме отключения просмотра графики и анимации.

Общий дизайн страниц и размер графических изображений должен соответствовать предполагаемым скоростям доступа целевой аудитории сайта.

Прогнозируемая скорость передачи данных на линиях основной аудитории сайта:

56 кбит/с по коммутируемой линии (любая страница сайта (кроме страниц с крупными изображениями, фото-галерея) должна быть загружена на указанной скорости за десять-пятнадцать секунд).

5. СТРУКТУРНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Сайт должен содержать первоначально следующие разделы (первоначально 1 страница в каждом разделе):

Заглавная (домашняя) страница сайта должна содержать: логотип, название учебного заведения, текстовый блок (оговаривается отдельно), два последних сообщения из рубрики “новости”.

Головная (начальная) страница сайта должна содержать гиперссылки, обеспечивающие переход с нее на не менее чем на 90% разделов сайта.

 о нас

 общая информация

 наши координаты – (содержат координаты и графическую схему проезда, схема проезда представляет собой графическое изображение в формате jpeg).

 руководство

 учебный отдел

 кафедры – ссылка на разделы 2-ого уровня

 кафедра Государственно-правовых дисциплин

 кафедра Гражданско-правовых дисциплин

 кафедра Уголовного процесса

 кафедра Уголовного права

 кафедра Правовой информатики и применения компьютерных технологий в раскрытии преступлений

 кафедра Специальных дисциплин

 кафедра Обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин

 кафедра Тактико-специальной подготовки

 кафедра Физической подготовки и спорта

 кафедра Иностранных языков

 кафедра Криминалистики

 библиотека – ссылка на разделы 2-ого уровня

 абонемент

 читальный зал

 электронная библиотека

 новости библиотеки

 факультеты – ссылка на разделы 2-ого уровня

 факультет юриспруденции

 факультет правоохранительной деятельности

 факультет повышения квалификации

 факультет заочного обучения

 специальный факультет

 информация абитуриенту

 научная деятельность

 дистанционное образование

 файловый архив

 фотогалерея

 наши программы

 доска объявлений

 рубрика "Вопрос - ответ"

 рубрика "Гостевая книга"

 поиск по сайту

 новости

 администрирование

 статистика (только административный доступ)

Количество разделов, страниц для каждого раздела, а также их наполнение определяется администратором сайта (см. пункт “Администрирование сайта”).

6. РАЗДЕЛ “НОВОСТИ”

• Новости, последние 10 новостей и ссылка "Архив новостей"

Для каждой новости должны выводиться заголовок и текст новости. Должны отображаются последние 10 новостей, остальные новости автоматически помещаются в архив новостей.

• Новости, за последние n дней

• Новости, архив по годам

• Новости, архив по месяцам

• Новости, архив по неделям

7. РАЗДЕЛ “ФОТОГАЛЛЕРЕЯ”

• Фотогалерея сортируется по разделам (в любой рубрике)

• Фотогалерея содержит изображения небольшого формата с краткими описаниями. При клике на изображение в новом окне открывается полноформатное изображение.

8. РАЗДЕЛ “ПОИСК”

• Раздел “Поиск по сайту”

Поиск по сайту должен вестись с поддержкой словоформ русского и английского языка. Информация на сайте должна автоматически переиндексироваться.

9. РАЗДЕЛ “КАРТА САЙТА”

• Карта сайта

Карта сайта должна представляет из себя список всех разделов сайта. Содержимое карты сайта должно меняться автоматически на основе созданных администратором сайта разделов.

10. БЛОК “СЧЕТЧИК”

Счетчик должен собирать заданный минимум статистики по следующим пунктам:

• посещаемость сайта

• посещаемость отдельных страниц сайта

• посещаемость по дням в течение года и по часам в течение последних 3 дней

11. РАЗДЕЛ “СТАТИСТИКА”

• Раздел “Статистика”

Должен отображать информацию о подключении администраторов сайта, привилегированных пользователей и пользователей, которые зашли на сайт под своим именем и паролем:

 время подключения;

 продолжительность сеанса;

 количество оставленных сообщений (если пользователи оставили сообщения в рубриках “вопрос-ответ”).

12. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

• Рубрика "Вопрос - ответ"

Содержит страницу(цы) вопросов-ответов и буфер сообщений. Буфер сообщений доступен только администратору сайта. Администратор может вносить коррективы в сообщения (например, для исключения ненормативной реплики и др.)

Раздел содержит список вопросов, заданных посетителями сайта, и ответы на них.

• Рубрика "Гостевая книга"

Содержит страницу(цы) гостевой книги и буфер сообщений.

Буфер сообщений доступен только администратору сайта. Администратор может вносить коррективы в сообщения (например, для исключения ненормативной реплики и др.)

13. ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ

• Файлы на сервере группируются в 2-х ВАРИАНТАХ: в файловом архиве для свободного доступа и в отдельных разделах конфиденциальной частью.

• Файлы в обоих случаях должны свободно добавляться и удалятся администратором сайта (Заказчиком). Файлы должны быть доступны для скачивания по протоколу http.

• Файлы в архиве должны быть сгруппированные по темам, которые определяет администратор.

14. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА

Управление cайтом:

Способ управления сайтом (добавление разделов, страниц, изменение текста в разделах и др.) должен осуществляться через Web-интерфейс.

Безопасность:

Доступ к изменению макета сайта, количества и названий разделов, информационному наполнению страниц должен осуществляться по имени пользователя и паролю, расположенным в разделе “Администрирование”.

Администраторы системы – сотрудники техотдела СФ СЮИ МВД России, не обладающие специальными знаниями веб-технологий, должны иметь возможность:

• добавлять и создавать копии, удалять и редактировать разделы;

• добавлять и создавать копии, удалять и редактировать страницы во всех разделах сайта;

• редактировать тексты на всех страницах сайта;

• добавлять и изменять “логотипы” на страницах разделах;

• изменять данные аутентификации пользователей, добавлять новых пользователей, назначать права привилегированных пользователей.

• просматривать статистику посещений привилегированных пользователей

Привилегированные пользователи системы – сотрудники подразделений СФ СЮИ МВД России, не обладающие специальными знаниями веб-технологий, должны иметь возможность:

• добавлять страницы в разделы, доступ к которым осуществляется в соответствии с правами, определенными администратором сайта;

• редактировать тексты на страницах, доступ к которым осуществляется в соответствии с правами, определенными администратором сайта;

Пользователи системы – целевая аудитория сайта (см. “Назначение разработки”).

Пользователи не могут вносить изменения в макет сайта и его наполнение. Для ввода текста обычным пользователям должна быть доступна только рубрики "Вопрос - ответ" и “Гостевая книга”

15. ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Работа с сайтом не должна требовать от пользователей специальных технических знаний.

16. ИНДЕКСАЦИЯ

Страницы сайта должны содержать html-коды, доступные для индексации следующих поисковых систем:

• Yandex;

• Google;

• Rambler;

• Aport;

• каталог WEB.SAMARA.RU;

Примечание: информация, просмотр которой возможен только после ввода логина и пароля, недоступна для индексации поисковыми системами.

17. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Первоначальное размещение и тестирование сайта на сервере заказчика проводится совместно с Исполнителем.

18. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ РАЗРАБОТКИ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Разработка разделена на 2 этапа:

1. В течение 30 дней после подписания договора (контракта) должны быть завершены:

Основные разделы:

 о нас

 общая информация

 наши координаты – (содержат координаты и графическую схему проезда).

 информация абитуриенту

 доска объявлений

 новости

 файловый архив

 Раздел “Новости”

 Рубрика "Вопрос - ответ"

Указанные разделы должны соответствовать требуемой тематики и оформлению всего сайта, содержать основные логотипы в соответствии с п.3 данного ТЗ.

Объём сайта на первом этапе не более 40 Мб.

2. В течение 120 дней после подписания государственного контракта должен быть завершен весь проект, в течение 30 дней по завершении второго этапа (выполнения всех условий данного технического задания) проведена его доработка (не входит в услугу сопровождения сайта) с учетом замечаний заказчика .

19. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ САЙТА

Веб-дизайнер передает сайт на CD-ROM, включая все необходимые данные (логины, пароли, инструкции для сайта и др.) непосредственно представителю заказчика.

Заказчик обязан проверить наличие грамматических, орфографических и смысловых ошибок на сайте в течение десяти рабочих дней. Обнаруженные ошибки веб-дизайнер обязан устранить в течение трех рабочих дней после указания заказчика на их устранение.

20. ДОМЕН И ХОСТИНГ

Домен www.samjurin.ru должен быть размещен, по согласованию с исполнителем, на сервере, обеспечивающем поддержку всех сервисов, необходимых для функционирования и администрирования сайта. Оплата за поддержку домена и хостинг проводится по отдельному договору, заключенному после выполнения первого этапа данного технического задания.

21. СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА

После выполнения всех условий данного ТЗ, дальнейшее сопровождение и доработка сайта оговариваются на основании отдельного договора.

В настоящем ТЗ сопровождение и доработка сайта не оговариваются и не входят в состав выполняемых работ (услуг).

E-mail для связи: [email protected]