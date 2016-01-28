Разработка веб-сервиса по игре WoT

Всё сделано на высшем уровне! На связи практически 24/7 (не понятно, спят ли они вообще). Реагируют не просто быстро, а молниеносно. Относятся к проекту с душой. По срокам укладываются идеально, выполняют пятилетку за три года! Цены на услуги оправданы на 200%. Отличное портфолио. В дальнейшем планирую работать только с этой командой. Всем рекомендую.