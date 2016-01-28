Разработка веб-сервиса по игре WoT

ФАЙЛ Tourpaket.xmind для ТЗ - предоставляю по запросу Требуется создание продающего современного адаптивного сайта для турагентства. Возможно создание на основе готового шаблона, который выбирается исполнителем совместно, на основании структуры и наполнения, и по согласованию с заказчиком. Дизайн сайта адаптивный, ...
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Ищу исполнителя для разработки веб-сервиса по игре WoT, связанного с премиум магазином Wargaming. Скорректирую ТЗ, при возникновении любых вопросов, касающихся проекта.
Необходимо последующее сопровождение на период бета-теста.
Разработка дизайна не требуется.
Важен опыт и адекватные сроки разработки.
Все подробности во вложении.
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