Разработка веб-сервиса по игре WoT

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки218 просмотров
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Ищу исполнителя для разработки веб-сервиса по игре WoT, связанного с премиум магазином Wargaming. Скорректирую ТЗ, при возникновении любых вопросов, касающихся проекта. 

Необходимо последующее сопровождение на период бета-теста. 

Разработка дизайна не требуется.  

Важен опыт и адекватные сроки разработки. 

Все подробности во вложении.

8 лет назад
ntkb
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$4000
60 дней
Всё сделано на высшем уровне! На связи практически 24/7 (не понятно, спят ли они вообще). Реагируют не просто быстро, а молниеносно. Относятся к проекту с душой. По срокам укладываются идеально, выполняют пятилетку за три года! Цены на услуги оправданы на 200%. Отличное портфолио. В дальнейшем планирую работать только с этой командой. Всем рекомендую.
Спасибо за отличное плодородное сотрудничество. Роман очень вежливый, адекватный, компетентный человек, с котором просто приятно вести диалог. Сотрудничаем уже три месяца, и за все это время не было ни одной отрицательной эмоции. Относительно оплаты, всегда в оговоренное время, без каких либо задержек. Perfecto Web искренне рекомендует!
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