Требуется разработка сайта лендинг для мемного криптопроекта в формате мини-игры с политическим уклоном. Ищем фуллстек разработчика для реализации проекта под ключ, включая дизайн и функционал.
Разработка web-сайта торговой компании
Ищу человека, который знаком с разработкой web-сайта.
Работа не сложная, в принципе сам сайт не нужен - нужно составить главы как в примере - проектирование, архитектура, примерный интерфейс. Планируемый сайт - web-сайт торговой компании - сайт с несколькими товарами связанными с велоспортом и их описанием, формой для обратной связи (но это не важно, опять же сайт сам не особо нужен, наполнение можете тоже придумать)
По итогу нужен текст, в ворд по сайту по аналогии с примерами.
Примеры текста прикрепляю. Не обязательно делать точно так же как в примерах - главное чтоб суть была та же.
Это курсовая, пишите, расскажу все подробнее.
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