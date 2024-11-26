Разработка web-сайта торговой компании

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Закрыт2 заявки10 просмотров

Ищу человека, который знаком с разработкой web-сайта.


Работа не сложная, в принципе сам сайт не нужен - нужно составить главы как в примере - проектирование, архитектура, примерный интерфейс. Планируемый сайт - web-сайт торговой компании - сайт с несколькими товарами связанными с велоспортом и их описанием, формой для обратной связи (но это не важно, опять же сайт сам не особо нужен, наполнение можете тоже придумать)

По итогу нужен текст, в ворд по сайту по аналогии с примерами.

Примеры текста прикрепляю. Не обязательно делать точно так же как в примерах - главное чтоб суть была та же.

Это курсовая, пишите, расскажу все подробнее.

Написание текстов
5 месяцев назад
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