Реализация идеи сайта-каталога.

Идея требует воплощения. В рунете аналогов нет.

Суть: Каждый человек как минимум один раз в жизни обращается к проблеме выбора организации "Х", есть идея создать всероссийский каталог этих организаций. Необходимо создать максимальное удобство для посетителя в выборе более подходящей ему организации, параметров для описания и сравнения будет много (от близости, стоимости услуги, условий и прочих подробностей). Сейчас появилась тенденция создания сайтов-визиток этих организаций "Х". Мы создадим им площадку для конкуренции - рейтинг сайтов (по посещаемости), стимулируем на участие в нём какими-либо выгодными условиями для топ-10 сайтов. Потенциальные посетители 80% = 16-25 лет, следовательно дизайн подходящий. Возможно на начальном этапе реализовать идею в городском масштабе, если попрёт - дальше лучше!

Доход: от размещения рекламы, от платного выделения организации из ряда других.

Условия: Нужен инвестор, специалист(ы) для создания веб-сайта, администратор сайта на постоянную основу, продвижением и организацией займусь я. Доход распределим попроцентно "на берегу" и закрепим контрактом.

Сейчас нужно определить цену вопроса, найти инвестора, а лучше команду, готовую начать с нуля и в дальнейшем совместно пожимать плоды. Очень интересно услышать тех, кто уже имеет опыт в таком способе воплощения идеи для сайта, какие вопросы вас волнуют, что для вас важно. ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ по почте.