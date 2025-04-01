Реализовать новостной сайт с форумом

По реализации на свой выбор, можно самописный( или на битрикс, обусловлен тем что текущий проект на нем работает уже давно и есть опыт работы с этой црм ) + форум ( ксен ). Так что системы управления предпочтительные , но не окончательные.

Если вкратце то нужно сделать :

- Сделать кроссброузерность и адаптивная верстка

- Подключение API с сайтов с бесплатным сбором спорт статистики

- Реализация единого профиля пользователя для сайта ( ответы под новостями ) и форума

- Реализация платных услуг для пользователей ( премиум подписка и тд )

- Функции отложенного постинга новостей