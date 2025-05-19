Реализовать сайта для продаже авиабилетов.

Нужно сделать сайт под ключ, от дизайна и к готовности полного сайта.

То есть сделать, дизайн, далее фронтенд и бэкенд, интеграция и тестирование.

Важно что бы сайт бы подключен к сервису Сирена Трэвел для получения информации по стоимости после выбора даты вылета и пункта отправления и назначения.