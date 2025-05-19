Реализовать сайта для продаже авиабилетов

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Открыт5 заявок33 просмотра

Реализовать сайта для продаже авиабилетов.
Нужно сделать сайт под ключ, от дизайна и к готовности полного сайта.
То есть сделать, дизайн, далее фронтенд и бэкенд, интеграция и тестирование.

Важно что бы сайт бы подключен к сервису Сирена Трэвел для получения информации по стоимости после выбора даты вылета и пункта отправления и назначения.

Дизайн сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
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