Реализовать веб сайт, для браузера и телеграмм

$1000
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Открыт24 заявки219 просмотров

Сделать веб сайт интегрированный с телеграмм.
В телеграмме по нажатию на start открывается веб сайт, с услугами при выборе и нажатии выбрать->оформить перекидывает в определённый чат или бота который прочитает по query что пользователь хочет.
Сам вебсайт, это сайт лендинг для фитнеса с разными категориями услуг (для новичков продвинутых, похудение и так далее), вторая под страница там уже сами услуги, третья отзывы, и контакт форма,

После спишемся передам ТЗ. Бюджет этот указал, предлагайте свой и сроки выполнения

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