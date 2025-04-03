Сделать веб сайт интегрированный с телеграмм.

В телеграмме по нажатию на start открывается веб сайт, с услугами при выборе и нажатии выбрать->оформить перекидывает в определённый чат или бота который прочитает по query что пользователь хочет.

Сам вебсайт, это сайт лендинг для фитнеса с разными категориями услуг (для новичков продвинутых, похудение и так далее), вторая под страница там уже сами услуги, третья отзывы, и контакт форма,



После спишемся передам ТЗ. Бюджет этот указал, предлагайте свой и сроки выполнения