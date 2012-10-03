Редизайн мебельного портала. Приватно для UniStyle

Олег предоставил в разработку интересный проект по редизайну мебельного портала. С момента начала общения по проекту до его завершения весь процесс прошел практически идеально. Олег четко представлял себе что он хочет получить. Это позволило предлагать ему именно те варианты которые не шли в разрез с его взглядами наконечный результат работы, что значительно сократило время работы над проектом. Оплата работы поступала вовремя и была произведена в полном объеме. Рекомендую Олега как надежного заказчика который знает точно что хочет и умеет это выразить в понятной и информативно емкой форме.