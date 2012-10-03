Редизайн мебельного портала. Приватно для UniStyle

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки75 просмотров

Требуется разработать новый дизайн мебельного портала, сделать его html-верстку и интегрировать ее в портал. Портал разработан на самописной CMS и имеет седующие разделы:

1) Каталог производителей и продавцов мебели в Украине;

2) Личные аккаунты производителей и продавцов мебели в Украине;

3) Разделы биллинга в ЛК;

4) Поиск по каталогу;

5) Интернет-магазин мебели украинских производителей и продавцов мебели. Представления : категории товаров, описания товаров, корзина с оформлением заказа, поисковая выдача;

6) Новости

7) Пресс-релизы производителей и продавцов мебели в Украине в виде каталога;

8) Доска объявлений. Представления : категория объявлений, описание объявления;

9) Реферальная программа.

HTML
13 лет назад
Norfin
52 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$500
10 дней
Денис в проекте проявил себя как настоящий гуру. Он показал себя отличным специалистом как в web-дизайне так и в html-верстке. Наряду с этим он быстро вник в архитектуру самописной CMS портала с чужим кодом и внедрил туда верстку нового дизайна. Все выявленные при тестировании замечания он устранил без споров. В конечном счете проект был выполнен в сжатые сроки и без всяких загвоздок. С уверенностью рекомендую Дениса как опытного web-разработчика для ваших проектов.
Олег предоставил в разработку интересный проект по редизайну мебельного портала. С момента начала общения по проекту до его завершения весь процесс прошел практически идеально. Олег четко представлял себе что он хочет получить. Это позволило предлагать ему именно те варианты которые не шли в разрез с его взглядами наконечный результат работы, что значительно сократило время работы над проектом. Оплата работы поступала вовремя и была произведена в полном объеме. Рекомендую Олега как надежного заказчика который знает точно что хочет и умеет это выразить в понятной и информативно емкой форме.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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