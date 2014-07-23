Редизайн сайта компании - международные перевозки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка90 просмотров

Разработка индивидуального дизайна - Доработка функционала и юзабилити - Перенос и рерайт контента сайта - Графическое оформление - Seo оптимизация для дальнейшего продвижения

11 лет назад
realmiller
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$285
5 дней
В виду собственной невнимательности на этапе разработки проекта из виду были упущены некоторые пожелания по структуре сайта, в итоге потребовались доработки уже после одобрения макета, как говорится - аппетит приходит во время еды .. В целом впечатления от сотрудничества только положительные! Консультации и внимание Алексея к деталям проекта, так же как и запуск сайта в срок - выше всех похвал! Готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству в этой области! Алексею еще раз спасибо за проделанную работу! 10 из 10
Сергей - прекрасный заказчик, очень внимательный, вежливый, приятный в общении, всегда на связи. Очень понравилось работать, с радостью продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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