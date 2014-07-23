Редизайн сайта компании - международные перевозки

В виду собственной невнимательности на этапе разработки проекта из виду были упущены некоторые пожелания по структуре сайта, в итоге потребовались доработки уже после одобрения макета, как говорится - аппетит приходит во время еды .. В целом впечатления от сотрудничества только положительные! Консультации и внимание Алексея к деталям проекта, так же как и запуск сайта в срок - выше всех похвал! Готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству в этой области! Алексею еще раз спасибо за проделанную работу! 10 из 10