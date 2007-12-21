Рейтинг сайтов

Ищется веб-разработчик для воплощения в жизнь амбициозного и не имеющего аналогов в Сети проекта. Бюджет проекта - 0000 в прямом смысле слова, т.е. никакой. Голый энтузиазм и интерес. Желание сделать то чего не делали другие. ...
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Создание системы рейтинга сайтов.
Очень несложно, никаких заморотов как на мэйле, рамблере и так далее. Через форму можно добавить свой сайт, он появляется в рейтинге. В рейтинге его можно плюсовать, минусовать или комментировать. После этого можно поставить кнопку на сайт, с помощью которой мониторить положение сайта. На сайте выполняется несколько скриптов, таких, как
- редирект на рандомный сайт из рейтинга
- хаотичное(не нумерованное) расположение сайтов в рейтинге на странице
- облако сайтов
Дизайн должен быть максимально простой, но в то же время настраиваемый (шаблон движка должен быть легок для редактирования)
Предложения высылать желательно сразу на [email protected]
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