Рейтинг сайтов

Создание системы рейтинга сайтов.

Очень несложно, никаких заморотов как на мэйле, рамблере и так далее. Через форму можно добавить свой сайт, он появляется в рейтинге. В рейтинге его можно плюсовать, минусовать или комментировать. После этого можно поставить кнопку на сайт, с помощью которой мониторить положение сайта. На сайте выполняется несколько скриптов, таких, как

- редирект на рандомный сайт из рейтинга

- хаотичное(не нумерованное) расположение сайтов в рейтинге на странице

- облако сайтов

Дизайн должен быть максимально простой, но в то же время настраиваемый (шаблон движка должен быть легок для редактирования)

Предложения высылать желательно сразу на [email protected]