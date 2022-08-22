Розробка матеріалів (графіка та контент) для сайту

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Закрыт4 заявки539 просмотров

Доброго дня шіновні про!

Завдання тут

Будь ласка, ознайомтесь уважно та запропонуйте свої терміни та ціну за таку роботу. Питання вітаються.

Важливо! Обов'язково додайте портфоліо своїх робот у зазначенному напрямку.

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