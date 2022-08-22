Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Розробка матеріалів (графіка та контент) для сайту
Доброго дня шіновні про!
Будь ласка, ознайомтесь уважно та запропонуйте свої терміни та ціну за таку роботу. Питання вітаються.
Важливо! Обов'язково додайте портфоліо своїх робот у зазначенному напрямку.
PS: команди також можуть аплаїтись
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