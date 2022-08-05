Розробка сайту-візитки для стоматологічної клініки

Приблизна структура сайту:

1. Головна - загальна інформація про клініку. + контрастна кнопка для запису на первинний прийом (це допоможе збільшити конверсійність сайту)

2. Графік роботи клініки

3. Послуги: перелік всіх послуг у вигляді віконечок з невеликим описом і кнопкою детальніше. Кожну з послуг можна відкрити у новому вікні і почитати більш детальніше, а також записатись на первинний прийом

4. Лікарі: перелік лікарів з їх кваліфікацією. Тут так само можна зробити детальний опис про кожного, про досвід, сертифікати і т д, які відкриваються в новому вікні

5. Заклик з офером на запис на огляд

6. Відгуки клієнтів. Фото «До/Після» (це допоможе збільшити довіру до вас як до спеціалістів)

7. Футер, де буде контактна інформація про вас (телефони, графік продубльований, адреса і мапа, по якій можна перейти і прокласти собі маршрут)

Можливо додадуться 1-2 сторінки

Яка приблизна вартість розробки та терміни?

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