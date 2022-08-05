Требуется собрать лендинг на основе существующего сайта на WordPress с использованием темы Avada. Работа будет производиться по предварительному ТЗ, доступному по ссылке. Необходимо учитывать специфику криптовалютной тематики. Ожидается качественная реализация проекта.
Розробка сайту-візитки для стоматологічної клініки
Приблизна структура сайту:
1. Головна - загальна інформація про клініку. + контрастна кнопка для запису на первинний прийом (це допоможе збільшити конверсійність сайту)
2. Графік роботи клініки
3. Послуги: перелік всіх послуг у вигляді віконечок з невеликим описом і кнопкою детальніше. Кожну з послуг можна відкрити у новому вікні і почитати більш детальніше, а також записатись на первинний прийом
4. Лікарі: перелік лікарів з їх кваліфікацією. Тут так само можна зробити детальний опис про кожного, про досвід, сертифікати і т д, які відкриваються в новому вікні
5. Заклик з офером на запис на огляд
6. Відгуки клієнтів. Фото «До/Після» (це допоможе збільшити довіру до вас як до спеціалістів)
7. Футер, де буде контактна інформація про вас (телефони, графік продубльований, адреса і мапа, по якій можна перейти і прокласти собі маршрут)
Можливо додадуться 1-2 сторінки
Яка приблизна вартість розробки та терміни?
Надсилайте кейси
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