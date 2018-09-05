Добрий день,

Мене звуть Ольга.

Приватне підприємство, де я працюю, потребує розроблення веб-сайту із сучасним дизайном, зрозумілим та доступним описом діяльності та історії роботи підприємства. На сайті має бути опис детальний асортименту товарів із зображеннями, повним переліком продукції, що продається та характеристиками. Також має бути заявка на замовлення товарів на сайті. На сайті повинна бути карта, що зображує де знаходиться підприємство з розрахунком та плануванням маршруту як дістатися підприємства. Сайт має бути функціональним, зручним і простим у користуванні та цікаво оформленим, щоб у клієнтів було бажання ним користуватися. Підприємство займається виготовленням пакувальних матеріалів ( скотч, стретч, стрічка тощо) це для Вашого уявлення. Якщо у Вас є пропозиції що ще може містити сайт, будь ласка поділіться своїми думками, це буде враховано Вам при виборі виконавця сайту. Місцезнаходження, професіонала що напише сайт має бути Київ. Щоб можна було зустрітися і обговорити деталі, а також скласти спрощений договір. Свої роботи присилайте також, це обов'язкова умова, щоб можна було ознайомитися з Вашим професійним досвідом. Орієнтовну вартість роботи створення вищеописаного сайту вкажіть відразу.

Чекаю на Ваші відгуки.