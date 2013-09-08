Рука в руке

Требуется создать (содрать) аналогичный (один в один) по интерфейсу, но разный по дизайну ресурс, подключиться (скопировать) базу данных пользователей или наполнить базу для нормальной работы «не с нуля». Настроить систему платежей. Плюс добавить ряд своих примочек, дабы отличаться от первозданного сайта и улучшить сервис. Рассмотрю все предложения, в том числе по рационализации, если делали что-то подобное и есть, что предложить инновационного.

Предоплата не интересна, если не отстаивает интересы обоих сторон посредством специальных сервисов.

ОПЛАТА СТРОГО ПО ФАКТУ, возможно заключение договора. Осуществлять предоплату и после стоять над душой интереса нет. Кидать никого не намерены. Техзадание высылается по запросу (просьба сообщать адрес электронной почты!!!). После ознакомления рассматриваем стоимость и сроки, после выполнения полный расчет всей суммой за выполнение поставленных задач. Пороли и все остальное для полноценной работы можете передать после получения средств.

Отчего такой подход?За данную работу посетители этого ресурса запрашивают за одно и то же разные суммы, от 20 тр до 3 т. долларов. Эта разница и наводит на грустные мысли… Надеемся на понимание…

БОНУС ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХ: разработчик сайта получит контракт на дальнейшее обслуживание (всегда есть, что починить) и раскрутку ресурса. То есть, со всех поступлений (валовая выручка) на Ваш счет будет уходить от 90 до 30 % (постепенно) за то, чтобы оплатить Ваши услуги, популяризирующие сервис.Чем эффективнее будет Ваша работа, тем больше будут сборы и тем больше денег будет Вам перечислено. Таким образом, Вы получите разовую сумму за разработку системы и контракт на ее пожизненную раскрутку и обслуживание.

Если все озвученное выше интересно — пишите.