Необходимо разработать сайт на 2-3 страницы с обязательной авторизацией по номеру телефона. На главной странице должна быть форма для ввода телефона. Данные пользователей передаются на Telegram-бота для дальнейшей обработки. Управление сайтом осуществляется через бота. Подробное техническое задание доступно в Telegram.