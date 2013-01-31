Нужно разработать интернет магазин. Тз прикреплено. Все вопросы и предложения по выполнению рассмотрим и согласуем оптимальный вариант выполнения задания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простой сайт 1 страничный на html.
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