Добрый день. Могу ошибится с выбором раздела, так что заранее извиняюсь.

Задача следующая.

Планируем сделать новый сайт под управлением Jommla (т.к. сейчас у нас на ней) и добавить 2 функции.

1. Редактор, с помощью которого клиент сможет сам добавить фотографию, текст и сможет сделать простой макет.

Пример — http://printio.ru/tees/new

2. Сделать корзину, в которую он добавит свой заказ (или несколько заказов) и вышлет нам в работу.

пример — http://instamagnet.ru/magnets/basket/ или http://printio.ru/checkout/delivery

Вообщем нужно повторить сайт - http://printio.ru.

Естественно картинки, расположение и текст будут наши а принцип работы как там.