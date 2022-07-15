Сайт Агентства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок1251 просмотр

Необходимо доработать действующий сайт на WordPress https://topestate.pro/

  • разработка отдельного блока под 3 страны
  • верстка новых страниц веб и моб
  • дополнительные задачи по формам связи
Более подробную информацию предоставлю в личку
WordPress
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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Сайты «под ключ»
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