Сайт агентства недвижимости

Нужно сделать сайт с своим движком (каркас сайта, админка, новости, статьи, основная часть которая будет в ТЗ, регистрация пользователей). Движок должен быть продуман под СЕО, т.е. мета-теги, карта сайта и тд. Сама суть сайта - ...
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Нужен сайт для агентства недвижимости по типу nahodka.pro только с 3D элементами. Переход между страницами хочется справо-налево с подгрузкой контента.
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