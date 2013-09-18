Сайт агентства недвижимости

$2500
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка104 просмотра
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Нужен сайт для агентства недвижимости по типу nahodka.pro только с 3D элементами. Переход между страницами хочется справо-налево с подгрузкой контента.

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10 лет назад
keyhouse
Иван 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$2500
45 дней
Очень благодарны всей команде PerfectoWeb за огромное терпение и прекрасную работу которые вы проделали за всё время создания нашего сайта! Вы сделали его таким, каким мы себе его представляли, воплотили все что мы задумали! На всех этапах работы вы очень нам помогали, потому как создание сайта для нас было впервые и трудно было объяснить удаленно что мы хотим, но всё же вы нас слышали, понимали, предлагали свое видение и в результате мы получили ТО, ЧТО ХОТЕЛИ!! Замечательная команда, прекрасный РЕЗУЛЬТАТ! Еще раз СПАСИБО!! МЫ рады, что обратились именно к вам! Отдельное спасибо Дизайнеру Наре, за столь кропотливую работу до мелочей!!!)))
Спасибо Ивану за сотрудничество. Своевременная оплата, никаких задержек. Процесс работы оказался гораздо выше чем полагалось, но компетентность и порядочность Ивана позволила успешно завершить проект. Будем рады сотрудничеству в будущем. Perfecto Web рекомендует!
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