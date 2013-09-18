Сайт агентства недвижимости

Очень благодарны всей команде PerfectoWeb за огромное терпение и прекрасную работу которые вы проделали за всё время создания нашего сайта! Вы сделали его таким, каким мы себе его представляли, воплотили все что мы задумали! На всех этапах работы вы очень нам помогали, потому как создание сайта для нас было впервые и трудно было объяснить удаленно что мы хотим, но всё же вы нас слышали, понимали, предлагали свое видение и в результате мы получили ТО, ЧТО ХОТЕЛИ!! Замечательная команда, прекрасный РЕЗУЛЬТАТ! Еще раз СПАСИБО!! МЫ рады, что обратились именно к вам! Отдельное спасибо Дизайнеру Наре, за столь кропотливую работу до мелочей!!!)))