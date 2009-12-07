Сайт автомобильный портал

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт37 заявок455 просмотров
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Необходим сайт типа drom.ru - каталог автомобилей + личный кабинет + новости + форум, оплата объявлений пока что не трубуется но оставить возможность реализовать данную фичу.

Прежде чем обращаться покажите свое портфолио по сайтам с похожей тематикой.

14 лет назад
dfisoft
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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