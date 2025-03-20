Сайт автосервиса

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок326 просмотров

Сайт в системе Tilda, на бесплатном тарифе и домене. Дизайн должен быть чистым, не содержать явных маркетинговых призывов или агрессивной рекламы.
В ТЗ можно взглянуть на все детали
Бюджет - 30$, либо ваши предложения

SEOTildaДизайн сайтов
месяц назад
guest_1742482135102
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Александр
 
56 лет
2 месяца в сервисе
Был
17 дней назад
месяц назад
София
 
20 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Данил
 
21 год
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Ева
 
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
месяц назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад