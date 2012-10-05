Сайт автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок182 просмотра

http://www.atl.ua/

Нужно сделать почти такую же копию сайта. Только дизайн другой и некоторые разделы убрать. Картинки шин, дисков и т.д не требуются. Дизайн сайта должен быть черно-белого цвета, если это возможно, то цвета должны быть глянцевыми. Название магазина - Avtohouse.

13 лет назад
kra
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MergenMaster
Мерген 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MergenMaster
Мерген 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходим красивый и качественный сайт.

    $170

    Необходим красивый и качественный сайт. Тематика - заработок в интернете ( интернет проекты для заработка ). Оригинальный и продуманный дизайн, а главное информативный и понятный с форумом для общения. Что-то вроде boombucks.ru.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки в шаблон Platform для WP

    $100

    требуется исправление в оформлении шаблона Platform для WordPress внимание ! только исправления в коде - ничего резать или рисовать не надо ! www.antimarker.com 1 изменить вывод товара в ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт в этом же стиле

    Здравствуйте! Нужен сайт в стиле http://tour-zayavki.ru/ (сайт мой) Что меняется: 1. Добавляются кнопки по тематикам: туризм юриспруденция ремонт-строительство банк ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта компании

    $250

    Сайт компании по разработке софта дизайн и концепция на усмотрение исполнителя в спокойных тонах, главная и 5 внутренних страниц единственное что прошу реализовать это личный кабинет пользователя, при попадании в который будет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать сайт (с дизайном, можно без)

    Нужно разработать сайт. Существующий аналог: http://hipstertest.ru/ Суть такая же - несколько вопросов с вариантами ответов. По окончанию теста выдается результат в процентном значении. После прохождения теста у пользователя будет возможность запостить результат ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сервис подарочных карт

    Реализвать продажу подарочных карт (купонов). интерфейс должен быть связан с 1С8.1. подобный сайт - davanuserviss.lv или lieliskadavana.lv; клиент имеет возможность проверить срок действия карты, если он купил ее офлайн или онлайн по коду карты ( ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Биология

    На главной странице введение в тему. Литературная страница (5-6 рассказов) Персоналии с фотографиями Открытое письмо Словарь терминов Рекламный банер сетевой компании с ссылкой на рекрутинговый (регистрационный) сайт.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрин баннера

    $500

    Нужен программист, который может решить вот такую задачу: Надо создать программу или лучше сайт, который будет скринить банера. То есть у меня есть банер, и мне надо его заскринить на сайте. Что ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад