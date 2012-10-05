Необходим красивый и качественный сайт. Тематика - заработок в интернете ( интернет проекты для заработка ). Оригинальный и продуманный дизайн, а главное информативный и понятный с форумом для общения. Что-то вроде boombucks.ru.
Сайт автозапчастей
Нужно сделать почти такую же копию сайта. Только дизайн другой и некоторые разделы убрать. Картинки шин, дисков и т.д не требуются. Дизайн сайта должен быть черно-белого цвета, если это возможно, то цвета должны быть глянцевыми. Название магазина - Avtohouse.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $170Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
требуется исправление в оформлении шаблона Platform для WordPress внимание ! только исправления в коде - ничего резать или рисовать не надо ! www.antimarker.com 1 изменить вывод товара в ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт в стиле http://tour-zayavki.ru/ (сайт мой) Что меняется: 1. Добавляются кнопки по тематикам: туризм юриспруденция ремонт-строительство банк ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Сайт компании по разработке софта дизайн и концепция на усмотрение исполнителя в спокойных тонах, главная и 5 внутренних страниц единственное что прошу реализовать это личный кабинет пользователя, при попадании в который будет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно разработать сайт. Существующий аналог: http://hipstertest.ru/ Суть такая же - несколько вопросов с вариантами ответов. По окончанию теста выдается результат в процентном значении. После прохождения теста у пользователя будет возможность запостить результат ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен фрилансер для создания сайтов, долгосрочное удаленное сотрудничество, сбрасывайте цены и портфолио.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Реализвать продажу подарочных карт (купонов). интерфейс должен быть связан с 1С8.1. подобный сайт - davanuserviss.lv или lieliskadavana.lv; клиент имеет возможность проверить срок действия карты, если он купил ее офлайн или онлайн по коду карты ( ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На главной странице введение в тему. Литературная страница (5-6 рассказов) Персоналии с фотографиями Открытое письмо Словарь терминов Рекламный банер сетевой компании с ссылкой на рекрутинговый (регистрационный) сайт.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработка магазина подарочных сертификатов, на системе управления ImageCMS Shop Pro Детальное ТЗ есть, будет выслано выбранному разработчику. Пока для оценки ориентируйтесь на сайт present.byСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен программист, который может решить вот такую задачу: Надо создать программу или лучше сайт, который будет скринить банера. То есть у меня есть банер, и мне надо его заскринить на сайте. Что ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад