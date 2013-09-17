Сайт автозапчастей

Хороший знакомый желает обзавестись собственным сайтом автомобильных запчастей (предприниматель в данной сфере).

При этом не имеет достаточно времени на работу с сайтом, поэтому заказ правильнее будет назвать как сайт под ключ.

Предполагается зарегистрировать домен, типа autoparts.lg.ua, autoparts.lugansk.ua.

Сайты, которые можно взять за основу (образец) такого плана: Japan-parts.com.ua.

Ориентирован сайт будет преимущественно на Луганский регион, возможно с дальнейшим развитием в будущем.

После создания сайта, владельца естественно нужно будет ознакомить с основами работы с ним (добаление материалов в каталог, текстовой информации). Если сможет все сам делать - будет делать. Если нет - это второй участок работы для исполнителя - наполнение сайта.

Третье - продвижение в поисковых системах, однозначно делать сам это не будет.

Ориентировочный бюджет на первые два этапа (совсем примерно) - 500-800$

Раскрутка - по отдельной договоренности, по завершению первых двух этапов.

На начальном этапе, вопросы буду "решать" я, в дальнейшем - работа непосредственно с заказчиком.

Если что то еще важное не указал - пишите, уточню.