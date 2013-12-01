Для субдомена требуется создать легкий сайт фото-галлерея. Главная страница сайта "Gallery Help in China" в виде мозайки фотографий различной продукции (сувенирка, мебель, CCTV и так далее), картинки постоянно в движении как на заставке в компьютере ...
Сайт-блог по программированнию
Доброго времени суток друзья.
Нужно создать сайт. Движок значения не имеет. Главное что бы все было аккуратно и красиво в плане дизайна.
На сайте будет добавляться и храниться текстовая информация и изображения.
Единственное, к чему нужно добротно подойти, это Меню разделов. Что бы оно было удобным в плане поиска нужной информации и читабельным соответственно.
Дополнительную информацию сообщу в личку с кем буду сотрудничать.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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