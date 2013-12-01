Сайт-блог по программированнию

Доброго времени суток друзья.

Нужно создать сайт. Движок значения не имеет. Главное что бы все было аккуратно и красиво в плане дизайна.

На сайте будет добавляться и храниться текстовая информация и изображения.

Единственное, к чему нужно добротно подойти, это Меню разделов. Что бы оно было удобным в плане поиска нужной информации и читабельным соответственно.

Дополнительную информацию сообщу в личку с кем буду сотрудничать.

Спасибо за внимание.