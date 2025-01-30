Мне нужно сделать сайт диетологии на котором люди смогут приобрести мою диету, консультацию со мной и онлайн видео тренировку/и.

Если они покупают тренировочную программу, то они получают доступ на месяц к этим видео урокам. Если они приобрели несколько продуктов - то они все показываются у них в личном кабинете и некоторые будут заканчиваться раньше в другие позже.

Мне нужен такой сайт чтоб хорошо работал с телефона тоже. Контент у меня весь есть. Программы буду добавлять так что сотрудничество на поддержание тоже будет.