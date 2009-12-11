Сайт для агентства недвижимости

$250
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки389 просмотров
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Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости.

Требуемая функциональность:

Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки.

Возможность создания страниц с контентом из админки (с Wysiwyg редактором).

Ограничений по движку нет (только ограничение по бюджету), лишь бы админка была понятна секретарше.

Макет дизайна прикреплен к заданию.

Проект выставлен повторно, первый исполнитель (компания Flexywork) пропали не сдав работу.

14 лет назад
lukyan
Сергей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dioteos
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$300
7 дней
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