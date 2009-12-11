Сайт для агентства недвижимости

Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости.

Требуемая функциональность:

Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки.

Возможность создания страниц с контентом из админки (с Wysiwyg редактором).

Ограничений по движку нет (только ограничение по бюджету), лишь бы админка была понятна секретарше.

Макет дизайна прикреплен к заданию.

Проект выставлен повторно, первый исполнитель (компания Flexywork) пропали не сдав работу.