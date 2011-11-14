Сайт для кадрового агентства.

Яна спасибо большое за сайт "Кадрового агенства", самое главное очень приятный человек, профессионал в своем деле, все качественно, быстро, красиво, и самое главное с пониманием. Отдельно хотел бы сказать спасибо за понимание. В ходе работы были только положительные эмоции. Удачи в работе.