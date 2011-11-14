Сайт для кадрового агентства.

$150
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Завершен3 заявки216 просмотров

Добрый день требуется написать сайт для кадрового агенства,

ТЗ - http://dragon-host.ru/TZ1.txt

сильно не ругайтесь Тз писал впервые.

в ходе работы возможно могут быть изменения в Тз, дополнения будут оплачиваться отдельно.

подробнее в ICQ или skype.

14 лет назад
dragon_94
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

janax
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$350
1 день
Яна спасибо большое за сайт "Кадрового агенства", самое главное очень приятный человек, профессионал в своем деле, все качественно, быстро, красиво, и самое главное с пониманием. Отдельно хотел бы сказать спасибо за понимание. В ходе работы были только положительные эмоции. Удачи в работе.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

janax
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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